El alcalde de Tordesillas rechaza la oferta de 100 artistas de actuar gratis si elimina el Toro de la Vega

Más de un centenar de artistas se han ofrecido a actuar gratis en un festival a cambio de eliminar el torneo del Toro de la Vega que se celebra en septiembre en el municipio vallisoletano de Tordesillas, según han informado fuentes del festival que se ha denominado 'Rock in Vega'.

A pesar de la propuesta, el alcalde, el socialista José Antonio González, ha dicho que el proyecto lleva "implícito un chantaje". Además, ha añadido que su celebración "es un evento cultural y no político". El tradicional torneo del Toro de la Vega "no es algo de partidos, es transversal a la política, tiene más de quinientos años de historia", ha concluido.



Antonio Orozco, Alejo Stivel, M- Clan, El Gran Wyoming, Fran Perea, Reincidentes, Toreros Muertos, Amistades Peligrosas, Siniestro Total, Alex O'Dogherty, La Guardia, Kepa Junquera, Tennessee, No band for Lluvia, Be Rock, El Chojin, Tontxu, Lujuria, Luis Ramiro, y artistas internacionales como The Legendary Tigerman, Dead Combo, Frankie Chavez y Chucho Merchán son algunos de los músicos y grupos que se ofrecen a actuar gratuitamente.



Así, a este listado hay que sumar a Eva Hache, Goyo Jiménez, Raquel Sastre, Gabino Diego, Arturo Valls, Agustín Jiménez, Julián López, Sergio Pazos y el Gran Wyoming, quienes, de salir adelante el festival, amenizarán el segundo de los escenarios, destinado a teatro, monólogos y demás artes escénicas, un certamen que se completará con una zona 'Chill Out' que contará con DJ Nano, Kike SuperMix, Nuno Calado (Portugal), Bimba Bosé y Hadrián André entre otros.



Además, Santiago Segura, SKA-P, BOIKOT, Love of Lesbian, Pau Donés, La Oreja de Van Gogh, Natalia Millán, João Manzarra, Rosa Montero, Nativel Preciado, Mariskal Romero, Pilar Rahola, Isabel Coixet, son algunos de entre los muchos apoyos que se han sumado a esta propuesta.



En concreto, este elenco de artistas se ha unido para ofrecer la sustitución del festejo por un Festival Internacional Multidisciplinar al que han denominado #RockinVega. La Plataforma La Tortura no es Cultura (LTNEC), la Red Antitaurina Internacional y la organización portuguesa ANIMAL, son los promotores de este festival que aspira a convertir a Tordesillas en "referente" mundial de la cultura.