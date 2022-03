Fangoria es un grupo musical en constante reinvención. El dúo formado por Alaska y Nacho Canut prepara el lanzamiento de 'Edificaciones Paganas', un nuevo EP que estará a la venta el 4 de marzo y dará continuidad a la trilogía iniciada por 'Existencialismo Pop', publicado en 2021.

En su último lanzamiento, que presentaron en Aruser@s, Alaska y Nacho Canut recalcaron sus ganas de "volver a los escenarios" y explicaron el mensaje que querían mandar con 'Existencialismo Pop': "Pensar en el hoy, aunque sea difícil".

Así será 'Edificaciones Paganas'

Lo primero que caracteriza a 'Edificaciones Paganas' es que no se trata de un álbum como tal. El formato de esta colección de canciones es EP, una tipología de grabación musical entre el single y el álbum. Así pues, al igual que 'Existencialismo Pop', este lanzamiento contará con cinco canciones: 'Mi burbuja vital', 'La pregunta del millón, 'No me das pena', 'Del uno al diez' y 'Satanismo, arte abstracto y Benidorm'.

De estas cinco canciones, 'Mi burbuja vital' fue la elegida como anticipo de este minidisco. Se publicó a principios de febrero y cuenta con un videoclip que refleja la estética televisiva de la década de los 70. La pieza audiovisual cuenta con guiños a estrellas de la época, como Raffaella Carrà, y con una dirección de fotografía con reminiscencias de Valerio Lazarov, que emplea el zoom in y el zoom out como recursos visuales.

En el resto de temas de 'Edificaciones Paganas' combinan el tecno pop, el house pop y otros estilos que reafirman la apuesta por el eclecticismo de Fangoria. Además, la fotografía y el diseño corren a cargo de Juan Gatti, que ha definido la identidad visual del grupo durante años.