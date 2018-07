Adele, cómplice de una pedida de mano durante un concierto

LA PAREJA LLEVA 12 AÑOS JUNTOS

La cantante Adele ha ayudado en una pedida de mano mientras interpretaba su versión del tema ‘Make You Feel My Love’ de Bob Dylan en un concierto que ha ofrecido en Londres. Adele se ha dado cuenta de que un hombre le estaba pidiendo matrimonio a su pareja y les ha pedido que subiese al escenario donde les felicitó e incluso ha acabado abrazándolos. La pareja ha dicho que esta versión de Adele era "su canción favorita". “Ésta es la cosa más bonita que he visto en mis conciertos. Estoy tan feliz por vosotros ¡enhorabuena!" ha afirmado la cantante. Finalmente habrá boda.