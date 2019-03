U2 actúa en el Metro de Nueva York disfrazados de músicos callejeros

LOS PASAJEROS DEL METRO NO SALÍAN DE SU ASOMBRO

Concierto sorpresa de U2 en el Metro de Nueva York. La banda irlandesa bajó al suburbano y, disfrazados de músicos callejeros, interpretaron 'Angel of Harlem' ante el asombro de todos los pasajeros. La actuación formaba parte de su visita el próximo viernes a 'The Tonight Show'. Hace unos días, Bono confesó que aún tiene secuelas físicas por el accidente de bicicleta que sufrió y no sabe si podrán volver a tocar la guitarra.