La actriz Brooke Shields ha revelado en su nuevo documental, 'Pretty Baby', que fue agredida sexualmente poco después de graduarse de la universidad en 1987.

La artista explica en ese documental que, cuando estaba tratando de regresar a Hollywood tras cursar sus estudios, cenó con un hombre al que conocía para hablar sobre posibles proyectos. Esa persona, cuyo no nombre no ha trascendido, la convenció para que fuera a su hotel, donde allí llamaría un taxi a su casa.

"Subí a la habitación del hotel y él desapareció por un rato", ha relatado la actriz, que asegura que el hombre regresó desnudo a la habitación. "Se puso sobre mí. Al igual que en la lucha libre", ha dicho, explicando que no intentó escapar por miedo: "Tenía miedo de que me ahogara o algo así".

"Entonces, no peleé mucho. No lo hice. Me congelé absolutamente. Pensé que un 'no' debería haber sido suficiente, y solo pensé, 'mantente con vida y vete', y simplemente me callé. Dios sabe que supe cómo desvincularme de mi cuerpo. Yo había practicado eso", ha relatado.

Cuando terminó, Shields, de 57 años, dijo que bajó por el ascensor, tomó un taxi y "lloró todo el camino hasta el apartamento" de un amigo. Ella asegura que no pudo procesar que fue violada durante mucho tiempo y que se culpaba a sí misma por el asalto.

Años más tarde, la estrella del cine ha explicado que le escribió a su atacante una carta confrontándolo sobre lo que había hecho, la cual fue ignorada. "Simplemente levanté las manos y dije: 'sabes qué, me niego a ser una víctima porque esto es algo que sucede sin importar quién eres y sin importar para qué creas que estás preparado o no'", ha apuntado.

"Quería borrar todo el asunto de mi mente y cuerpo y simplemente seguir en el camino en el que estaba. El sistema nunca había venido a ayudarme. Entonces, solo tenía que volverme más fuerte por mi cuenta". ha dicho.

Shields, que tiene dos hijas con su esposo Chris Henchy, ha hablado durante mucho tiempo sobre la sexualización de la mujer en Hollywood. Todo tras aparecer desnuda en la película de 1978 'Pretty Baby' con Keith Carradine, de 29 años, cuando ella tenía apenas 11 años.