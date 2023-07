El actor estadounidense Kevin Spacey ha sido hallado "no culpable" este miércoles por el jurado del tribunal londinense de Southwark de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres supuestamente cometidos entre 2001 y 2013 en varios lugares de Inglaterra. Tras 12 horas y 26 minutos de deliberación, el jurado ha pronunciado su veredicto, que Spacey, presente en la sala, ha recibido con lágrimas en los ojos, coincidiendo con el día de su 64 cumpleaños.

Durante el juicio, que se ha prolongado cuatro semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark, los fiscales argumentaron ante el jurado que el actor habría manoseado a tres de los hombres en incidentes ocurridos entre 2004 y 2013 en el país británico, cuando trabajaba en el teatro Old Vic de Londres. El cuarto denunciante acusaba a Spacey de haberle practicado sexo oral mientras se encontraba desmayado en el apartamento londinense de la estrella de Hollywood.

Durante su declaración, Spacey aseguró que el caso contra él era débil y que los incidentes, si ocurrieron, fueron consensuados. Defendió que era promiscuo y haber tenido "encuentros sexuales casuales e indiscriminados" y, si bien admitió que podría haber hecho una insinuación torpe a uno de los hombres, sostuvo que nunca había agredido a nadie y sugirió que los acusadores le habían denunciado por dinero.

Spacey asimismo declaró ante la corte que tres de los cuatro denunciantes habían presentado demandas civiles en su contra, alegando que uno le contactó en busca de un pago de más de 450.000 libras. Su abogado, Patrick Gibbs, defendió a su vez que no es un delito que te guste el sexo o tener sexo casual, incluso si eres una persona famosa, y que "no es un delito tener sexo con alguien del mismo sexo, porque es 2023, no 1823".

El jurado también ha escuchado los testimonios del cantante Elton John y su esposo David Furnish, que declararon como parte de la defensa de Spacey.