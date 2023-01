Julian Sands, actor conocido por sus papeles en filmes como 'Una habitación con vistas', 'Leaving Las Vegas' y 'El almuerzo desnudo', ha desaparecido tras una excursión. Aparentemente, al intérprete le perdieron la pista después de que fuera a la Sierra de San Gabriel, ubicada en el condado de Los Angeles.

Según 'The Hollywood Reporter', el viernes 13 de enero denunciaron la desaparición del intérprete y se llevó a cabo una búsqueda, pero los equipos de tierra se retiraron el sábado por la noche debido al riesgo de avalanchas y a las malas condiciones del sendero por la nieve y el hielo.

La búsqueda continuó con helicópteros y drones, y el medio revela que los equipos de tierra reanudarán su trabajo cuando sea seguro hacerlo. El departamento del sheriff de San Bernardino, que está trabajando con el Servicio Forestal para encontrar a Sands, ha instado a los ciudadanos a mantenerse alejados del área debido a las condiciones peligrosas.

En un comunicado de prensa, el departamento del sheriff de San Bernardino señaló que las condiciones climáticas han llevado a que se realicen 14 misiones de rescate en las últimas cuatro semanas, y dos excursionistas han perdido la vida.

Una larga carrera

Nacido el 4 de enero de 1958 en Leeds (Inglaterra), Sands debutó en televisión en 1982 en un episodio de Play for Today. Uno de sus papeles más recordados le llegó en 1985, cuando participó en Una habitación con vistas a las órdenes de James Ivory y junto a Maggie Smith y Helena Bonham Carter.

Su filmografía también incluye títulos como El almuerzo desnudo, dirigida por David Cronenberg; Warlock, Apocalipsis Final; Aracnofobia; Leaving Las Vegas con Nicolas Cage, Ocean's 13 de Steven Soderbergh; Los gritos del silencio de Roland Joffé o El fantasma de la ópera a las órdenes de Dario Argento.

Sands también ha trabajado en televisión, apareciendo puntualmente en series como Dexter, Ley y orden: Acción criminal, Elementary, The Blacklist, Gotham o Smallville. Su trabajo más reciente data de 2022, cuando apareció en The Ghosts of Monday.