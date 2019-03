Se abre el baúl de los recuerdos en busca de la canción del verano

Va a ser difícil que podamos olvidarla este verano, pero tiene competidoras y como ella todas son rescatadas del baúl de los recuerdos.

Aunque lo parezca, no hemos vuelto a 1994. "El tiburón" es una de las canciones más vendidas esta semana en España.

Ricardo Campoy, presidente de Roster Music, recuerda que "la venta de discos ya no es tan importante, las visualizaciones en Youtube es lo que marca el éxito".

Pero esto no es algo nuevo, si el año pasado Pitbull rescataba la Lambada, este año no cambia de estrategia. 'Feel this moment' es otra candidata a canción del verano utilizando el sampler del "Take on me" de A-ha.En la calle hay quien se queda con la original, y otros con la moderna.

También tenemos ejemplos patrios: un anuncio para una cadena de talleres ha permitido a la cantante Rebeca relanzar su mítico 'Duro de pelar, duro de pelar'.

En laSexta nos sumamos a esta peculiar moda. Esta versión de "Flamenco" de 'Los Brincos' pone música a nuestra campaña de verano.

Pero en España no solo rescatamos canciones casi olvidadas, también lo hacemos con cantantes. Los fans de Maria Jesús y su acordeón están de enhorabuena, ya que se ha convertido en la imagen del Festival Low Cost de Benidorm.



No sabemos si será alguno de ellos, pero todo apunta a que este año la canción del verano está en manos de los más nostálgicos.