Hace 25 años que escuchamos a Oasis. Su estrella nació en 1994 y desde entonces, retirados y todo, no ha dejado de brillar. Les rodea incluso el aura que rodea a los grupos míticos. Muchas de sus canciones son himnos y, aunque ni Noel ni Liam han sido capaces de alcanzar las cotas de Oasis por separado, sus conciertos arrastran hordas de fans en peregrinación.

Hace un cuarto de siglo que 'Definitely Maybe', el álbum que incluye el ingle 'Supersonic', se puso a la venta y, casualidades de la música, su nacimiento coincide con otro aniversario muy especial: el de unos chicos de Liverpool que, prácticamente, inventaron el pop. Hablamos de los Beatles, claro.

Y lo aclaramos: el primer disco de Oasis se estrenó en la misma fecha que los Beatles sacaron su último trabajo, pero con 25 años de diferencia. Que los cuatro de Liverpool inspiraron a los hermanos Gallagher no es ningún secreto. Sus peinados y sus gafas a lo John Lennon son solo la superficie, pero en su música está su mayor homenaje.

Oasis llevó el 'britpop' por todo el mundo en los años 90. Llenaron estadios y se rodearon de esa mística musical que acompaña a los grandes grupos. Pero faltaba algo para completar esa mística: una rivalidad. Si los Beatles tuvieron a los Rolling Stones, Oasis tuvo a Blur.

Ambos grupos alimentaban ese pique. Y no lo hacían por odio o con motivos reales. Sabían que era un pique muy rentable. A los Gallagher les vino de perlas porque, al menos en ventas, ganaron más que cualquier banda británica de aquella época. Con su tercer trabajo -'Be, here, now'- vendieron más de 500.000 copias el primer día que salió al mercado superando incluso a sus idolatrados Beatles.

Pero hay más paralelismos Oasis-Beatles. Igual que los talentos de John Lennon y Paul McCartney chocaban en la banda de Liverpool, los de Noel y Liam no iban a ser menos en Oasis. La diferencia es que estos últimos fueron mucho más virulentos; tanto que acabaron a palos con una relación irrecuperable hasta la fecha. En los últimos años no han dejado de escenificar sus diferencias incluso en público.