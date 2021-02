Decir que estás vacunado contra el coronavirus es un perfil que cotiza al alza en las aplicaciones de citas. Unos dicen que tienen una PCR negativa y anticuerpos, otros directamente hacen anuncios de este estilo: 'Médica vacunada contra el coronavirus, todo bajo control'.

El 43% de los 1.500 usuarios consultados de la plataforma de citas 'Coffee Meets Bagel' han dado más 'likes' a personas por declararse vacunado, aunque no todo el mundo le da tanta importancia, como nos reconoce Brais Rodríguez Mallo, usuario de estas apps de citas.

"No me aporta ninguna tranquilidad, al final te la estás jugando cuando sales a la calle", explica. Publicar si estás o no vacunado es una decisión que depende del usuario, decisión en la que también entra en juego la honestidad.

La aplicación 'OkCupid' explica que ha registrado un aumento de la palabra vacuna en todas las conversaciones, como cuenta a laSexta Michael Kaye, manager de la app. "En 'OkCupid' han aumentado 137% las menciones de la vacuna entre noviembre y enero, y el 70% dice que se van a vacunar lo antes posible", asegura.

Desde el comienzo de la pandemia, estas aplicaciones han experimentado una subida explosiva de su actividad. Ser inmune al virus hoy cotiza al alza en estos sitios.