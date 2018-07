Twitter cumple 10 años, ¿recuerdas sus hitos más destacados?

Las acciones de Twitter rondan una caída del 75% frente a sus máximos históricos, y por debajo de los 26 dólares de su debut en bolsa en 2013. A cargo de enmendar el rumbo está el cofundador de la red social, Jack Dorsey, quien asumió las riendas de la compañía a mediados del año pasado tras haber sido expulsado del cargo de consejero delegado en 2008 y que ha logrado definir lo que es Twitter.

"Twitter es en vivo: comentarios en vivo, conexiones en vivo, conversaciones en vivo", dijo Dorsey en febrero de este año, tras unos meses turbulentos en la empresa que incluyeron despidos del 8% de la plantilla y la estampida de varios altos directivos.

Fue Dorsey, precisamente, quien el 21 de marzo de 2006 envió el primer tuit: "Just setting up my twttr" (Justo creando mi cuenta de Twitter), un mensaje que abrió la puerta a muchos momentos memorables narrados en los 140 caracteres emblemáticos de la red.

Entre esos momentos está el debut de la etiqueta (#) en agosto de 2007 y la entrada del actor Ashton Kutcher en la historia de Twitter en abril de 2009 como el primer usuario con un millón de seguidores.

El 15 de enero de 2009 Janis Krums tuiteó la fotografía de un avión de US Airways que protagonizó un aterrizaje de emergencia en el río Hudson de Nueva York tras un fallo en el motor. Fue la primera imagen tuiteada desde el lugar de los hechos y se convirtió en viral. Krums tomó una foto del avión parcialmente sumergido en el agua, en la que se ve cómo los pasajeros van saliendo de la aeronave en lanchas inflables.

Entre los mensajes que han causado sensación en estos diez años está el primer tuit desde el espacio del astronauta T.J. Creamer en enero de 2010, así como las fotos y tuits del también astronauta Scott Kelly desde la Estación Espacial Internacional relatando su año en el espacio.

La red social tuvo un papel clave como herramienta testimonial y de comunicación durante la Primavera Árabe de 2011 y los atentados en la maratón en la ciudad estadounidense de Boston de 2013. Entre los acontecimientos más tuiteados de la década figuran la muerte del estadista sudafricano Nelson Mandela en diciembre de 2013, los Mundiales de fútbol de 2014 y el secuestro de niñas en Nigeria ese mismo año.

El abrazo del presidente estadounidense, Barack Obama, con la primera dama, Michelle Obama, conmemorando la victoria en las elecciones presidenciales de 2012 causó también sensación, como lo hizo el debut del papa Francisco en Twitter, el primer pontífice en tener una cuenta en la red.

La pregunta que flota en el aire, ahora que la red se prepara para soplar las velas de su décimo cumpleaños, es si vivirá para festejar los 20. La caída de las acciones, los persistentes números rojos, con pérdidas de 521 millones de dólares en 2015, y las previsiones de desaceleración en los ingresos hacen que la pregunta gane relevancia.

La firma de análisis de mercado eMarketer pronosticó esta semana que los ingresos publicitarios globales de Twitter se situarán en los 2.610 millones de dólares en 2016, por debajo de los 2.950 millones que había proyectado previamente, ante la dificultad de la empresa para competir con rivales como Facebook y Google.

Twitter, que cuenta entre sus más de 300 millones de usuarios con líderes mundiales, estrellas del pop, celebridades de Hollywood, escritores y periodistas, entre otros, es un referente durante grandes acontecimientos como los mundiales de fútbol o las elecciones presidenciales en EEUU pero flaquea en el día a día.