Destapamos la venta ilegal de adelgazantes en España: "A lo mejor la primera semana notas un poco de dolor de cabeza hasta que te acostumbras"

En un mercado cada vez más extendido y peligroso, las pastillas adelgazantes prohibidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se venden ilegalmente en nuestro país como si fueran un remedio milagroso para perder peso rápidamente. Las pastillas 'Bikini forte', una de las marcas más populares, prometen resultados sorprendentes en solo unos días. Un equipo de denuncia de Más Vale Tarde se adentra en el mercado negro de estos productos que están en el punto de mira de las autoridades.

"Es muy buena la sibutramina, hace bastante efecto, pero aquí están prohibidas en España porque, volvemos a lo mismo, a la farmacología no le interesa eso". Es la carta de presentación de un vendedor que lleva varios años introduciendo estos medicamentos ilegales en nuestro país con ese principio activo. Reconoce que el producto que vende como "natural" en internet, en realidad, no lo es: "Hombre, tienen componentes naturales, pero no son 100% naturales, ¿sabes?".

Domina los peligros de estas píldoras, que contienen un principio activo retirado del mercado europeo desde 2010. Provocan graves efectos secundarios: "Las puedes tomar sin preocupaciones. Incluso puede ser que te regule hasta la hipertensión, ¿sabes? A mí me la ha comprado hasta gente con problemas de tiroides y dice que le va muy bien, ¿sabes?".

Nos citamos con el vendedor

Nos damos cita con él. En persona nos entrega dos tipos de pastillas, unas más fuertes y otras que han sido señaladas por la AEMPS como responsables de provocar la muerte de una persona por su consumo.

"A mí me han querido echar mucha mierda, que si ha muerto una mujer, que si no sé qué... Cuarenta mil historias. Te voy a denunciar... mentira todo, ¿me entiendes? Lo que pasa que hay gente muy envidiosa".

A pesar de los riesgos, como ataques cardíacos, taquicardias o arritmias, este vendedor ilegal lleva años ganando dinero con su venta: "Yo llevo 5 años vendiéndolas. ¿Dónde las compro yo? En China, donde se compra todo. Mercado chino".

Más Vale Tarde ha puesto en conocimiento de las autoridades estos negocios clandestinos para retirar e impedir el acceso a estas webs que continúan vendiendo estas tentadoras pastillas para perder peso peligrosamente.