Parece un fenómeno sobrenatural salido de la mismísima trama de 'El problema de los tres cuerpos', pero nada mucho más lejos de la realidad. Durante los últimos días, la ciudad china de Chengdu (Sichuan) ha visto cómo aparecían siete soles en el cielo.

La población compartía vídeos y fotografías sobre este extraño suceso, maravillados y asustados a partes iguales. Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse, los siete soles en realidad eran uno solo -el de siempre- y lo que captaban cámaras y miradas era un efecto óptico propio de algunas regiones frías, aunque poco común de observar.

Este fenómeno natural -que no paranormal- se conoce con el nombre científico de parhelio y sucede cuando las nubes se congelan y hacen las veces de espejo solar, al reflejar la luz del Sol en los pequeños cristales de hielo que se forman en su interior.

De hecho, como puede observarse en este vídeo compartido en redes sociales, los reflejos emitidos o parhelios emiten una luz mucho más suave que la del Sol, dejando evidencia así de que se trata de un reflejo y no de un nuevo astro, copia exacta del rey de nuestro sistema solar.

Seven "suns"🌞appeared in the sky of Chengdu, SW #China's Sichuan on Monday. The stunning phenomenon is likely a result of light refraction and scattering. pic.twitter.com/iN4ejMlbIT