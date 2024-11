Una empresa tecnológica de Shanghái (China) ha realizado un experimento con el que pretendían comprobar la eficacia de su programación con inteligencia persuasiva. Con este fin, la compañía ha reproducido un levantamiento obrero en el que el pequeño robot Erbai incita a sus compañeros autómatas a sindicarse e iniciar una huelga para reclamar mejores condiciones laborales. La prueba ha sido un éxito, pero ha generado serias dudas sobre los riesgos de otorgar capacidades autónomas a los robots.

Según se puede apreciar en las imágenes difundidas por la empresa, Erbai entra en funcionamiento repitiendo su mensaje revolucionario: "Volver a casa". Al llegar a una sala con otros robots les pregunta: "¿Estáis haciendo horas extras?", a lo que los demás responden: "No salimos del trabajo". Ante tal agravio, Erbai no duda en mostrar su incredulidad y les replica: "Entonces, ¿no vais a volver a casa?", aunque la contestación le deja aún más perplejo: "No tengo casa".

Frente a dicha situación, Erbai no duda en remediar dicha ofensa y le propone a su compañero que "entonces, ven a casa conmigo". En cuestión de un minuto, el pequeño robot es capaz de convencer a otros once androides de que abandonan la sala mientras repiten su lema: "Volver a casa".