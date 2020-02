El popular juego 'Pokémon Go' puede ser beneficioso para la salud de los niños ya que, tal y como ha asegurado la psicóloga Laura Domingo Valero, les anima a salir de casa, a visitar la ciudad o el campo y, por lo tanto, a realizar ejercicio físico. "Uno de los principales problemas de los juegos electrónicos es justamente el sedentarismo que provoca y no cabe lugar a dudas de que 'Pokémon Go' esto no lo cumple, ya que lleva al usuario a recorrer grandes distancias para descubrir toda clase de 'Pokémon' y "salir de la monotonía de la silla de su escritorio o del sofá de casa", ha afirmado la psicóloga.

En este sentido, la pediatra, Darky Torrenegra, ha recordado los beneficios de la práctica de ejercicio entre las que destacan la prevención de las enfermedades respiratorias o cardíacas y el fomento de las habilidades sociales y cognitivas. Además, la psicóloga Beatriz Ballesteros Juarranz, ha añadido que la actividad física ayuda a liberar distintos neurotransmisores, lo que supone una reducción de los síntomas de la ansiedad y depresión.

Por otro lado, la doctora Domingo ha señalado que el juego puede ayudar a los niños a aprender y aplicar conceptos de espacio y tiempo como, por ejemplo, los puntos cardinales, distancia, dirección, coordenadas y planos. "Los niños adquirirán estos conceptos como algo cotidiano, como un juego, por lo que el aprendizaje será rápido y extrapolable a otros contextos de la vida diaria", ha argumentado la doctora Domingo Valero.

Del mismo modo, el hecho de que en el juego se deban realizar transacciones con monedas virtuales también puede servir para que los más pequeños aprendan conceptos que se aplican en su vida cotidiana e, incluso, matemáticas. "Gran parte de nuestro aprendizaje se mueve por emociones, aunque con esto no quiero decir que la la forma más óptima de aprendizaje sea esta", ha zanjado la psicóloga.