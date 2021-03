Las comunidades autónomas continúan vacunando a sus personas mayores, pacientes de riesgo y profesionales sanitarios (y de otro tipo de servicios) que trabajan en primera línea. En España se han administrado un total de 3.908.734 dosis contra el COVID-19, pero ¿supone esto que nos acercamos al fin de la pandemia?

Lo cierto es que el proceso va lento y todavía quedan millones de españoles por vacunarse, pero sí podríamos estar en el principio del fin de esta crisis sanitaria. Si bien, los expertos insisten en dejar claro que todavía no está demostrado que las personas que se han vacunado no puedan contagiar el coronavirus. Sí desarrollan anticuerpos para evitar infecciones o síntomas graves, pero esto no quiere decir que no puedan transmitirlo.

Así lo han trasladado virólogos como Margarita del Val, investigadora del CSIC, que ha recordado en varias entrevistas que hay que seguir manteniendo las precauciones a pesar que la vacunación avance. "Las personas vacunadas, en caso de que se infecten, pueden ser como los asintomáticos contagiosos. Todos podemos contagiar, aunque estemos vacunados o hayamos pasado el coronavirus", ha señalado.

En la misma línea se ha pronunciado Josep Corbella, periodista especializado en Ciencia y Salud de 'La Vanguardia'. En una entrevista en Al Rojo Vivo ha señalado que "todavía no sabemos si la reacción inmunitaria" de los vacunados "es lo bastante potente para evitar que el virus entre" y el paciente pueda "infectar durante unas horas o unos días". "Es una incógnita que no está resuelta", ha dicho.

Mario Viciosa, editor de Ciencia en 'Newtral', ha señalado que "si un día probamos que una persona vacunada no es capaz de contagiar a otra, estaremos en la noticia más importante del siglo porque esto frenaría en seco una epidemia".

Cabe recordar que hace unas semanas fue la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) la que advirtió de que los vacunados pueden seguir transmitiendo el virus. Soumya Swaminathan, científica jefe de la entidad sanitaria, indicó que aunque a un paciente se le hayan administrado las dosis determinadas, puede contraer la enfermedad. Por ello, instó a seguir tomando las mismas precauciones que hasta ahora.

La vacunación en España

Según el último informe de Sanidad (con fecha del 2 de marzo), en España se han administrado un total de 3.908.734 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Galicia, Aragón y Andalucía son las que más dosis se han administrado en comparación con el número de dosis recibidas (con un 95,3%, 92,9% y 91,9%, respectivamente).

Actualmente, las comunidades disponen de tres inyecciones para actuar: la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca, aunque en las próximas semanas se espera la aprobación de la vacuna de Johnson & Johnson.