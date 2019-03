Publicar un vídeo diario, invertir en publicidad, especializarte... las claves para ser un influencer de éxito

Isabel es ingeniera informática, pero unos minutos en Youtube cambiaron el rumbo de su carrera profesional. "Grabé un vídeo de cómo hacerse un moño con unos calcetines", explica Isabel Llano. Isasaweis es una influencer con más de medio millón de seguidores en Facebook y, ahora, vive de ello. "Durante mucho tiempo lo estuve compaginando, pero llegó un momento que me absorvió de una forma, que ahora no puedo ejercer otro trabajo porque tengo demasiado", destaca.

Muchas empresas han visto un filón en estas personas que arrastran tantos seguidores. Cristiano Ronaldo ha llegado a ganar 200.000 euros por un sólo tuit. "No es lo mismo poner un anuncio en la carretera que en la cuenta de Instagram de alguien con seguidores", detalla un experto.

Influencity es una empresa que se encarga de poner en contacto a las marcas con los influencers adecuados. "Un tuit pasa rápido si no estás conectado y puede que no lo vuelvas a ver, pero un tuit de una persona no muy relevante puede dar entre 50 y 100 euros", indica Daniel Sánchez, uno de sus expertos.

Si quieren aumentar sus seguidores la clave está en realizar una publicación diaria, un vídeo mejor que un texto y una fotografía, invertir un pequeño presupuesto en publicidad y especializarse en un sólo tema. "Las personas individuales lo podemos usar mucho para nuestra marca personal, muchas veces dentro de nuestra profesión y sector se valora mucho el número de seguidores", recalca Bruno Vázquez, dictor de Aula CM. Si tienen más de 50.000 seguidores en Instagram sepan que, quizás, puedan sacarle rentabilidad.