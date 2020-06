Hoy jueves, 11 de junio, Sony enseña más detalles de la PlayStation 5, su consola de nueva generación. Gran parte de esa presentación irá dedicada a los juegos que formarán el catálogo de la marca, siempre potente por sus títulos exclusivos como The Last of Us, God of War, Horizon: Zero Dawn, la saga Uncharted y más.

Se esperan ver nuevas entregas de algunos de esos juegos hoy mismo, aunque ya sabemos un grupo de títulos que se podrán jugar en PS5. Antes, si quieres saber todo lo que rodea al lanzamiento de la nueva consola de Sony, consulta aquí toda la información.

Juegos confirmados para PS5

Godfall

Se trata de un RPG de fantasía en el que se llevarán a cabo combates en tercera persona para conseguir recompensas (o 'loot'). Desarrollado por Counterplay y publicado por Gearbox, será uno de los títulos exclusivos para PlayStation 5.

Fecha de lanzamiento: Finales de 2020.

Assassin's Creed Valhalla

La nueva entrega de la afamada franquicia de Ubisoft confirmó que se basaría en el mundo vikingo, una aventura en la que manejaremos a Eivor en su viaje desde Noruega hasta Inglaterra, encontrándose con la oposición del rey Alfredo el Grande. Hasta ahora se ha visto más bien poco de este título, pero la compañía ha confirmado que llegará tanto a PS5 como a Xbox Series X.

Fecha de lanzamiento: Finales de 2020.

Destiny 2

El aclamado 'shooter' de Bungie llegará a la nueva generación de consolas. La propia compañía lo ha confirmado, asegurando que si ya tienes una copia del juego para PS4, podrás jugar a la versión de PS5 sin pagar ni un euro, lo que en Xbox Series X han llamado 'Smart Delivery'. También será posible que los jugadores de ambas consolas puedan jugar al mismo juego a través de Internet.

Fecha de lanzamiento: Por confirmar.

El Señor de los Anillos: Gollum

Primer vistazo al videojuego 'El Señor de los Anillos: Gollum' | Daedalic

Habrá un nuevo juego de 'El Señor de los Anillos' en la 'next gen'. Se trata de un título en el que manejaremos a Gollum a lo largo de una historia que viviremos desde su propia perspectiva. De momento poco se sabe de este juego, más allá de que está siendo desarrollado por Daedalic Entertainment (State of Mind, Deponia, The Long Journey Jome, Blackguards...).

Fecha de lanzamiento: 2021.

Dirt 5

Pese a verlo en una presentación de juegos para Xbox, la nueva entrega de Dirt también llegará a PlayStation 5. Se trata de un simulador de carreras de coches que ya se ha dejado ver en un escueto tráiler. Eso sí, la nueva tecnología de la 'next gen' promete unos gráficos que nos harán sentirnos dentro del trazado.

Fecha de lanzamiento: Por confirmar.

Fortnite

Fortnite no podía faltar a la fiesta de la nueva generación. El juego de Epic Games será uno de los títulos de lanzamiento para PlayStation 5, según ha confirmado la propia compañía, si bien no ha dicho qué salto gráfico dará su juego con respecto a las versiones de consola, PC y móviles. Lo que sí que aclaran es que todas tus estadísticas en PlayStation 4 pasarán a PlayStation 5, por lo que no se perderá el progreso logrado hasta el momento.

Fecha de lanzamiento: Titulo de salida para PS5.

Watch Dogs: Legion

Otro título de Ubisoft que llegará a la PS5. Este juego ya tendría que haber salido (concretamente, en marzo de este año), pero la compañía retrasó este y sus otros lanzamientos. En este 'shooter', el jugador podrá jugar con cualquier NPC (Non-Playable Character / Personaje no jugable) que aparezca en el juego.

Fecha de lanzamiento: Año fiscal 2020-2021 de Ubisoft (entre abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021).

The Medium

Un juego que puso la piel de gallina a propios y extraños en su puesta de largo. En 'The Medium', controlaremos a una médium que está 'a caballo' entre el mundo real y el espectral. El tráiler fue ciertamente notable y, aunque no se mencionó directamente, sí que se dijo que llegaría a Xbox Series X y PC y que desde Bloober Team trabajarían para publicar el juego en PS5 en la misma fecha.

Fecha de lanzamiento: Navidades de 2020.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Seattle llena de vampiros. Esa es la premisa del juego de Paradox, secuela de un “clásico de culto”, como afirman desde la propia compañía.

Fecha de lanzamiento: Por confirmar.

Outriders

Los desarrolladores de Gears of War: Judgment and Bulletstorm, People Can Fly, se alía con Square Enix (Final Fantasy, Kingdom Hearts, Dragon Quest...) para hacer este 'shooter'.

Fecha de lanzamiento: Navidades de 2020.

Scarlet Nexus

Bandai Namco prepara su nuevo título para la nueva generación de consolas. En Quantum Error, nos ponemos en la piel de Yuito Sumeragi, un soldado con poderes telequinéticos.

Fecha de lanzamiento: Por confirmar.

Quantum Error

Juego de terror de TeamKill, su segundo título después de Kings of Lorn: The Fall of Ebris (2018). Poco se sabe de este juego, más allá de que cuenta con una estética parecida a la saga Dead Space.

Fecha de lanzamiento: Por confirmar

Ultimate Fishing Simulator 2

Por último, que no menos importante, la secuela del esperado simulador de pesca del estudio polaco MasterCode, que promete mejores gráficos, “agua dinámica” y una mejorada inteligencia artificial por parte de los peces.

Fecha de lanzamiento: 2021.

Los juegos que se esperan en el evento de Sony

Si bien todos estos títulos están ya confirmados para la consola de nueva generación de Sony, lo que realmente se espera de esta presentación es que veamos esas grandes franquicias que hacen que el catálogo de PlayStation sea muy difícil de batir.

Sin duda, uno de los juegos más esperados y más rumoreados hasta el día de hoy es la secuela de Horizon: Zero Dawn, videojuego desarrollado por Guerrilla en el que nos ponemos en la piel de Aloy, una cazadora que busca los secretos de su pasado.

Mucho se ha hablado también de la llegada del Gran Turismo 7, franquicia fuertemente ligada a la historia de PlayStation. Rumores apuntan a que podríamos ver este título en la presentación de la consola, pero, de momento, nada confirmado.

God of War 2 también está en todas las quinielas. La vuelta de tuerca que dio Santa Mónica Studios al personaje de Kratos fue aplaudido y aclamado por la crítica en esa 'primera' entrega (realmente es la cuarta de los juegos principales, el séptimo en total). Ver un pequeño adelanto de esa segunda parte haría las delicias de muchos usuarios.

Sorprendió y mucho el Marvel's Spider-Man, uno de esos 'vende-consolas' que gustó a veteranos y noveles de los videojuegos por su sistema de combate y, sobre todo, por sistema de balanceo del superhéroe neoyorquino. ¿Habrá segunda parte de este juego? Todo apunta a que sí, pero veremos si está en la presentación.

Otra duda vigente es qué hará Sony con Final Fantasy VII Remake. Parece evidente que se podrá jugar en PS5, pero Sony no ha dado detalles sobre cómo llegará un juego que, además, está dividido en varias partes (todavía no se ha especificado en cuántas). De momento, sólo se ha publicado la primera.

Lo que sabemos hasta ahora de PlayStation 5

Sony ha guardado sus cartas hasta hoy, mostrando únicamente el mando de su nueva consola y las 'tripas' que harán mover a la consola de nueva generación. dentro de la nueva PS5 habrá una CPU basada en la tercera generación de los procesadores Ryzen, con ocho núcleos Zen 2 a 7nm.

Ese 'corazón' espera mover una GPU de arquitectura Navi que tendrá implementada una de las características más comentadas hasta la fecha: el ray tracing. Esta nueva generación contará podrá reproducir juegos en 4K y será retrocompatible con juegos de PS4.

El nombre del mando es DualSense, un periférico más robusto que el de la actual generación que contará con tecnología háptica para sentir de una forma más real determinados momentos que ocurren en un videojuego (notar las diferencias entre distintos tipos de terrenos, la tensión de la cuerda de un arco...). Los nuevos gatillos, correspondientes a los botones L2 y R2, se encargarán de buena parte de esa respuesta.

Las preguntas sin respuesta: diseño, precio, fecha de lanzamiento...

Como ya se ha comentado anteriormente, la información de Sony respecto a la PS5 ha sido escasa. Todavía no se han resuelto las grandes dudas que rodean a la consola, como pueden ser el diseño que tendrá, su precio y la fecha concreta en la que se podrá comprar en las tiendas.

Lo que tenemos en ese sentido son conjeturas, rumores sin confirmar y especulaciones de todo tipo. Tampoco queda claro que vayamos a tener respuestas en una presentación en la que Sony promete enseñarnos "los mejores juegos del sector", prometiéndonos más eventos y más información más adelante.

Los rumores que más tiempo llevan circulando son los que afirman que la consola tendrá forma de 'V' y que su precio podría estar en unos 500 euros. El precio supondría una subida de 100 euros con respecto al modelo anterior de PlayStation en su salida al mercado (399 euros). De nuevo, cabe señalar que son eso, rumores.

Ahora mismo, las únicas dos palabras a las que podemos agarrarnos son 'Holiday 2020', es decir, que la consola saldrá a finales de año. PlayStation 4, la consola de la actual generación, salió al mercado el 29 de noviembre de 2013, una fórmula que podrían repetir siete años después.