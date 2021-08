Siete meses antes de que los científicos expertos en cambio climático de la ONU presenten su informe, se han saltado todos los protocolos porque están atemorizados y pretenden lanzar una advertencia muy directa. Quieren que el aviso llegue a la sociedad cuanto antes: los países desarrollados tienen que dejar de crecer a nivel económico si aspiran a atajar el cambio climático y sus devastadores efectos.

¿Por qué trasciende el borrador meses antes de su publicación oficial?

Uno de los actores de la filtración, el doctor Fernando Prieto, director del observatorio Sostenbilidad y miembro de Extinction Rebellion, lo explica a laSexta.

"Hay cierto temor a que en algunos casos haya gobiernos que quieran seguir con carbón y tecnologías contaminantes y prefieran quitar párrafos de los documentos que tienen que ser consensuados por toda la comunidad internacional", asegura Fernando Prieto.

Como, por ejemplo, que el crecimiento económico de las grandes potencias es incompatible con la lucha contra el cambio climático.

"Nuestra economía va a tener que decrecer en los próximos años para realmente adaptarse en el cambio climático en el que estamos todos inmersos", añade el doctor.

Otro mensaje preocupante que deja es que las nuevas tecnologías no nos van a salvar del cambio climático y que en este momento las energías renovables también son insuficientes para hacerlo.

La doctora Marta G. Rivera, científica del IPCC -Intergovernmental Panel on Climate Change-, es una experta en cambio climático de la ONU que no pertenece al grupo que ha filtrado el informe, así que no lo comenta. Pero sostiene que más que terror, lo que sienten los científicos es "ecoansiedad".

"Ecoansiedad en el sentido de ver que los derroteros son bastante alarmantes y que realmente no se hacen por parte de los gobiernos medidas que vayan a resolver la problemática a la que nos enfrentamos", indica G. Rivera, que también es profesora del Centro Superior de Investigaciones Científicas.

En este sentido, decrecer resulta fundamental. "El decrecimiento es muy importante, tiene un papel muy vital que sigue siendo casi tabú en el contexto político", añade esta experta.

Asimismo, el informe pide que no se abra ninguna nueva planta de carbón ni gas y las emisiones de dióxido de carbono lleguen a cero neto antes de 2050.

La oportunidad por tener a salvo el planeta se estrecha cada vez más: hay que decidir si abordarla o volver a meter informes como este en un cajón.