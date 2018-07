La Organización Médica Colegial afirma que la homeopatía es un "engaño sin evidencia científica"

Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, ha avisado de que la homeopatía es un proceso "ilusorio, engañoso y sin evidencia científica" después de que la Universidad de Barcelona (UB) haya anunciado la suspensión de su Máster en Medicina Homeopática, impartido desde el año 2004. Una decisión que el presidente de la OMC ha achacado a la declaración que la Asamblea General de la organización aprobó en diciembre de 2013.

En ella se advierte, entre otros aspectos, de que "no son éticas" las prácticas médicas inspiradas en el "charlatanismo", las carentes de base científica y que "prometen" a los enfermos la curación, los procedimientos ilusorios o "insuficientemente" probados que se proponen como "eficaces", la simulación de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas y el uso de productos de composición no conocida.

"No sólo es el máster de la Universidad de Barcelona, sino que también hay otros e, incluso, secciones de Homeopatía dentro de los propios colegios de médicos. Se trata de ir convenciéndolos de que no tiene ningún sentido tener una estrategia que es engañosa y que no tiene ninguna evidencia científica", ha aseverado Rodríguez Sendín.

Y es que, a su juicio, esta disciplina pertenece al "mundo de las creencias", ya que hasta un 30 o un 35% de las sintomatologías que los pacientes tienen durante una enfermedad tiene un carácter funcional y no orgánico. "El 'efecto placebo' existe y esto entra en ese mundo de la creencia del 'efecto placebo'", ha enfatizado.

Ahora bien, el presidente de la OMC ha recordado que no se puede sancionar a los médicos que practican la homeopatía porque la ley permite esta práctica, aunque sí ha insistido en la necesidad de ir convenciéndolos "con absoluto respeto" puesto que los que lo practican están convencidos de que "funciona".

Por último, Rodríguez Sendín ha mostrado su satisfacción porque España no haya desarrollado la Directiva Europea que regula el uso de la Homeopatía, dado que, a su juicio, esta normativa es un "disparate" porque sólo está "movida" por intereses económicos.