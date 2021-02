WhatsApp cuenta con un problemas desde sus inicios: las posibilidades que tiene el usuario de configurar la APP a su gusto están muy limitadas. Un hecho que ha provocado que multitud de desarrolladores se animen a instalar aplicaciones externas que permitan cambiar colores, tipografías o temas. Pero, atención, a partir de ahora llevar a cabo este tipo de triquiñuelas tendrá sanción, debido a que la compañía podría borrar tu cuenta si las identifica.

Tal y como explica la aplicación de mensajería en un comunicado publicado esta semana, algunas aplicaciones "no oficiales" desarrolladas por terceros violan sus condiciones de servicio: "Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", advierte la entidad.

En este caso, WhatsApp justifica la decisión basándose en posibles riesgos para la seguridad del usuario. Ahora bien, ¿cuáles son las aplicaciones que forman parte de la lista negra? Principalmente, dos: GB WhatsApp y WhatsApp Plus, aunque si surgieran otras tantas hechas por terceros que sirvan para modificar la apariencia de la APP, presumiblemente traerán problemas a tu cuenta.

Junto con eso, WhatsApp indica que esta suspensión de la cuenta se realiza en dos pasos. Primero, te llegará un aviso de que ha sido cancelado su uso temporalmente. Es aquí cuando la compañía insta a los usuarios a rectificar y descargar la versión oficial de su APP. Una especie de 'colleja' virtual.

El problema está cuando se decide no hacer caso de lo que propone la empresa. En este caso, WhatsApp asegura que podría eliminar tu cuenta de forma permanente. Junto con eso, dan un último consejo: "Si estás utilizando cualquier otra aplicación que no sea WhatsApp Plus o GB WhatsApp, te recomendamos guardar tu historial de chats antes de descargar la versión oficial de WhatsApp". Así se podría salvar lo que ya hay, en un gesto por no destruir completamente lo que has guardado en la otra versión.