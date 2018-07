Lavar un coche sin agua: una idea ecológica con sello español

Lavar un coche sin utilizar agua en cada limpieza es posible gracias a un producto ecológico inventado por 'Ecowash', con el que esta empresa, creada en 2006, ha ahorrado casi 79 millones de toneladas en residuos hasta ahora.



El producto, similar a un pulverizador, "es capaz de eliminar la suciedad del vehículo sin dañarlo porque divide las partículas, las separa de la chapa y uno de sus componentes, las encapsula", ha asegurado el director de 'Ecowash', Adrián Martel.

Para la rotura molecular de los enlaces que unen la suciedad a la chapa se ha empleado la ecotecnología de ionización porque "la suciedad permanece pegada al coche y, si se intenta extraer de cualquier manera, se raya". Martel ha señalado que esta fórmula es "infalible" con cualquier tipo de suciedad, incluso en el caso de los todoterrenos que acumulan mucho barro, pero "no se tienen en cuenta las manchas de alquitrán o cemento, que requerirían otro tipo de tratamientos como el pulido".



Entre los beneficios para el medio ambiente, este experto ha señalado el ahorro de agua entre 200 o 300 litros para una actividad que "no es primaria", así como los residuos "altamente contaminantes", que incluyen sustancias como los ferodos de los frenos.



En este sentido, "se ha puesto en vigor una normativa que obliga a todos los establecimientos que realicen lavados con agua a tener canaletas independientes para los residuos, ya que las plantas actuales no consiguen reciclarlos".

La idea, que surgió en Canarias en 2002, partió del "principal problema que existe en esta Comunidad, como es la carencia de recursos naturales de agua, y se buscó una actividad que la estuviera consumiendo de forma casi innecesaria: el lavado de coches", ha explicado.

Esta empresa de lavado, que en la actualidad está en proceso de expansión, abarca todo el territorio nacional con 36 delegaciones y distribuyen sus productos a países europeos y latinoamericanos. La población aún no está concienciada en el gasto de agua que supone esta actividad, según Martel, quien ha lamentado que "es una pena que este ahorro no motive su compra, si no supone un beneficio económico, como en el caso de las empresas de alquiler de coches".