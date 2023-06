Ibai Llanos no tuvo su mejor domingo. El 'streamer' se levantó con la desagradable sorpresa de que alguien le había 'hackeado' su canal de YouTube, borrando sus vídeos y cambiando la apariencia del canal para hacerlo pasar por uno de Tesla, la compañía de Elon Musk, colgando una emisión en directo de la presentación del Cybertruck.

Pasadas las horas, Ibai ha recuperado su canal y sus vídeos, explicando él mismo cómo ocurrieron los hechos. Al ver lo sucedido, se puso en contacto directamente con el equipo de YouTube, pero al ser domingo no obtuvo una respuesta inmediata. Antes, su editor le preguntó si había cambiado la contraseña de la cuenta: "Ahí empezaron los temblores".

A las 11:15 horas del domingo, su canal se pasó a llamar 'Tesla US'. "Madre de dios y de mi vida, qué domingo de mierda me espera", confiesa Ibai en su nuevo vídeo, recordando el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter a Elon Musk en tono irónico: "Lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las pelotas, Elon Musk, me has jodido el domingo gilipollas".

"Sorprendido con mi comunidad. Domingo a las 11:00 de la mañana, 3.700 personas en directo. Ojo que no me tenga que ir a YouTube a 'stremear', son unas cifras espectaculares", bromea Ibai, que asegura que le han 'hackeado' "unos griegos" que ha "querido timar" a sus seguidores.

"He informado por Instagram, por Twitter y por YouTube. Ha durado muy poco este directo, creo que diez minutos", añade, enseñando pantallazos de cómo estas personas intentaron "estafar" a las personas. Fue su editor quien logró "tirar" este directo en varias ocasiones desde su cuenta privada

En menos de una hora logró recuperar su cuenta, pero estuvo todo el domingo sin acceso a su canal de YouTube. "En definitiva, muy mala suerte. Me jodió bastante el domingo y el día; mis editores pusieron mucho esfuerzo en el vídeo de las fotos por la calle, y triste por vosotros", reconoce Ibai.