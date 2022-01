A la humanidad le quedan un minuto y 40 segundos para el fin del mundo. Al menos, de forma simbólica. El llamado 'reloj del Apocalipsis' lleva 75 años marcando el tiempo que nos falta para el fin de nuestra especie. Un comité de científicos evalua si estamos solucionando las amenazas que nos sitúan peligrosamente cerca del fin.

"¿Está la humanidad más segura o en riesgo grave este año?", ha destacado Rachel Bronson, directora de dicho comité. Este año, las manecillas no se han movido. Y ojo, que permanezca igual no es una buena noticia. Este reloj 'maldito' nació en 1947 para alertar de una posible guerra nuclear, y en aquel entonces nos situaba a siete minutos del fin.

Con la caída del muro de Berlín, menguaron las tensiones y, tras la firma del tratado de reducción de armas estratégicas en 1991, las manecillas llegaron a alejarse a 17 minutos. No obstante, desde 2007 la emergencia climática hace que el fin esté cada vez más cerca. "Las medidas no son suficientes para lograr la descarbonización de la economía mundial", ha criticado Raymond Pierrehumbert, catedrático de Física. No hay tiempo que perder.