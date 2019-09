Google está de celebración, es su 21º cumpleaños. Y, siendo muy fiel a su estilo, ha decidido homenajear su historia con un Doodle. Esta imagen interactiva muestra uno de los primeros diseños del buscador, que todavía mantenía una exclamación final, en la pantalla de un ordenador de sobremesa antiguo. Es una bonita postal que, acompañada por lo que parece confeti de sus colores característicos, transporta a los usuarios a aquella época.

El 27 de septiembre de 1998, hace 21 años, dos estudiantes de la universidad estadounidense Standford lanzaban uno de los proyectos universitarios más famosos de la historia. Larry Page y Sergey Brinera, estudiantes de Ciencias de la Computación, habían desarrollado un motor de búsqueda con el objetivo de organizar y hacer accesible de manera universal la mayor cantidad de información posible.

Lo empezaron a desarrollar en 1996 y el nombre inicial que le dieron a su buscador fue 'BackRub' (en español, 'Masaje en la Espalda'). Esta primera versión comenzó a funcionar en los servidores de la universidad y fue así como se popularizó entre los jóvenes y los académicos. Pero en 1997 lo cambiaron a 'Google', inspirados por el término matemático 'googol', el número uno seguido de 100 ceros.

Empezaron desde un pequeño garaje que les alquilaba una amiga suya, lugar al que se referían como 'La sede mundial de Google'. Un lugar que puede 'visitarse' gracias a la herramienta 'Maps', que muestra fotografías recreadas de cómo era cuando empezaron. Bata con buscar 'Susan's Garage'. Entre lo más llamativo esta la camiseta de 'I Love Larry' (en español, 'Amo a Larry'), los ordenadores de sobremesa, alguno incluso con la página de inicio de Google o el mensaje de 'focus on the user' (en español, 'enfocarse en el usuario') en una pizarra.

'Susan's Garage', el lugar donde nació Google | Google Maps

Pues su filosofía siempre fue la de crear una herramienta útil y sencilla para el usuario. Con el lema de 'Don't Be Evil' (en español, 'No seas malo'), cambiado en 2015 a 'Do The Right Thing' (en español, 'Haz lo correcto'), se mostraron desde un principio como una plataforma cercana a la gente, divertida y atractiva. Su primera página de inicio ya hacía un guiño a esa naturaleza innovadora, sorprendente, de la compañía., al permitir al usuario elegir, a la hora de realizar una búsqueda, entre el botón 'normal' y el famoso 'Voy a tener suerte'.

Primera página de inicio de Google | Google

Google, un nombre que ahora forma parte del día a día y que ha logrado cambiar cómo el mundo vive y se comunica.