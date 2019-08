No se puede decir que la Gamescom haya tenido poco contenido. Más bien ha sido todo lo contrario. La feria de videojuegos más importante de Europa ha cerrado sus puertas en un año que ha tenido, literalmente, de todo.

La 'Opening Night' fue la gran puesta en escena de una feria que arrancó con ni más ni menos que Gears 5. La nueva entrega de la afamada saga llegará el 10 de septiembre a Xbox One y PC, mostrando nuevos detalles en un nuevo tráiler.

El director de 'The Coalition', Rod Fergusson, especificó que Gears 5 sería un juego dividido en dos partes, asegurando que tendrá una resolución en 4K y que correrá a 60 frames por segundo (FPS).

Otro de los grandes nombres fue, sin lugar a dudas, Death Stranding. Hideo Kojima, el director del juego y de la mítica saga 'Metal Gear', apareció en el escenario para dar más pistas de su misterioso y ambicioso juego.

Se pudieron ver más detalles de la mecánica del juego, en el que primará la exploración, y también más momentos de personajes ya vistos antes, como 'Mama', interpretado por la actriz Margaret Qualley.

También se pudo ver a Guillermo del Toro y a Norman Reedus, que encarna a Sam, protagonista de la historia. La nota cómica la puso la presencia de Geoff Keighley, presentador de la gala, en el juego, momento muy aplaudido por el público.

Una de las compañías que más juegos ha mostrado ha sido Bandai Namco, teniendo como gran sorpresa la presentación de Little Nightmares II, la secuela de su afamado título indie que llegará para todas las consolas.

Además, enseñaron nuevos detalles de Dragon Ball Z: Kakarot, en el que se podrá jugar a la saga de Cell completa; el anuncio de la demo del Code Vein, la nueva entrega de One Piece: Pirate Warriors, el One Punch Man: A Hero Nobody Knows y Man of Medan.

Otra gran novedad fue el primer gameplay del Marvel's Avengers, en el que se vieron las habilidades de los personajes en detalle.

Además, tuvimos el nuevos detalles de la nueva temporada de Destiny 2: Bastión de Sombras, más información de Borderlands 3 y un nuevo tráiler de The Surge 2.

Uno de los juegos más aplaudidos en esta Gamescom ha sido la secuela del Kerbal Space Program, un juego espacial en el que podremos explorar planetas con nuestros cohetes. Se lanzará en 2020, aunque no se dio una fecha concreta.

Y la lista sigue, y sigue, y sigue... Decenas de juegos de los que se enseñaron más imágenes, como del 'port' de The Witcher 3 a Nintendo Switch, que también anunció la llegada de Ori and The Blind Forest el 27 de septiembre.

Windjammers 2, FIFA 20, NBA 2K20, Yakuza Remastered Collection, Shenmue III, Empire of Sin, Watch Dogs Legion... todos ellos tuvieron tráilers con gameplay que hicieron las delicias de miles de personas que acudieron a Colonia y que, definitivamente, no se vieron decepcionados con lo mostrado.

Lo que no hizo acto de aparición -y tampoco se esperaba- es la nueva generación de consolas. Más allá de Google Stadia, que anunció que contará con Cyberpunk 2077 en su catálogo, ninguna de las grandes marcas especificó nuevos detalles sobre sus planes de futuro.

Eso sí, lo que parecía una travesía en el desierto entra la generación actual y la nueva se ha convertido en un periodo lleno de juegos muy interesantes y que no harán tener prisa a los jugadores por ver una nueva consola en sus casas.