Un evento de "poco más de una hora" para presentar sus bazas

El director de comunicaciones de Sony Interactive Entertainment, Sid Shuman, comentaba en la nota oficial de la compañía que en este evento de "poco más de una hora" veremos los mejores juegos del sector, con un contundente "¿De qué sirve un lanzamiento sin juegos?". Con algunos títulos ya confirmados, como Assassin's Creed Valhalla, Dying Light 2 o Rainbow Six Siege, los aficionados anhelan la confirmación de secuelas de Horizon Zero Down, Marvel's Spiderman o Gran Turismo.