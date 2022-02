Marck Zuckerberg ha amenazado con cerrar el acceso a Facebook e Instagram en la Unión Europea.

En concreto, ha sido Meta, la matriz de Facebook, la que ha señalado que cerrarán algunos de sus servicios si las normativas comunitarias siguen sin permitirle transferir los datos de los usuarios europeos a Estados Unidos.

Y es que, en julio de 2020 el Tribunal de Justicia de la UE anuló la norma 'Privacy Shield', que regulaba la transferencia de datos entre distintos países. Así, entró en vigor una medida del Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) que prohíbe a las empresas procesar datos de los ciudadanos europeos fuera de la UE.

Según se recoge en la normativa anteriormente mencionada, el tratamiento de datos solo será lícito si se cumple, al menos, una de las siguientes condiciones:

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento

El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento

El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño

Desde la compañía de Mark Zuckerberg han señalado que si no pueden "transferir datos entre países y regiones" en los que operan, o si tienen "restricciones para compartir datos" entre sus productos y servicios, esto podría afectar a la capacidad para brindar sus servicios o su "capacidad para orientar los anuncios".

La compañía de Mark Zuckerberg confía en poder llegar a un nuevo acuerdo con las instituciones comunitarias a lo largo de este año que acaba de comenzar, y que la transferencia de datos entre ambas partes vuelva a ser legal. En caso negativo, ha amenazado con un cierre de algunos de sus servicios más populares.

"Si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos y no podemos seguir confiando en las SCC [Cláusulas contractuales estándar] o confiar en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, probablemente no podamos ofrecer un número de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa", ha alertado Meta.

No obstante, la compañía ha reconocido que esta medida sería contraria a sus propios intereses, y que "afectaría material y adversamente" a su negocio, su situación financiera y sus resultados de operaciones.