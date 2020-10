Parece un simple túnel, pero es mucho más que eso. Pablo Donadio, CEO de Epitécnica, nos cuenta las claves de su "dispositivo de desactivación selectiva", un arco que "ataca el coronavirus" dejando libre los otros patógenos "buenos" que tenemos en el cuerpo.

Sí, al atravesar ese arco, una bruma destruye las partículas del coronavirus, en concreto su "capa lipídica", la capa de la grasa en la que están instaladas "las patitas del virus", que es lo que entra en contacto con las células.

Se llama CAVID, con A, y no, no actúa por arte de magia, sino gracias a una investigación científica que es la misma que consigue que suene fácil. "El virus queda como una canica que es inocua; aunque la respires o la tragues, no te puede hacer nada", añade.

Son inventos que nos ayudan a frenar la pandemia, o a sobrellevarla, y que tienen un denominador común: la investigación en ciencia. Por eso, en laSexta apostamos por elevar la aportación del PIB en ciencia al 2%.

Esta ambiciosa recogida de firmas demanda, de forma inmediata, un pacto entre todos los partidos políticos para invertir más en investigación y equiparar a España al resto de países de Europa.