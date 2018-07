Dormir bien, fundamental para perder peso

EL SUEÑO Y SUS BENEFICIOS

Un estudio revela cómo afecta el sueño en la pérdida de peso. El valor calórico varía en función del sueño y no es igual para una persona que no consigue conciliar el sueño que aquellas que alcanzan una buena calidad al dormir. Además, una persona que no suele dormir bien come más y, por lo tanto, engorda más.