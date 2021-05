La Universidad de Michigan State lleva a cabo uno de los experimentos científicos más antiguos del mundo. En 1879, el botánico William James Beal enterró 20 botellas que guardaban 50 semillas de 21 especies de plantas diferentes, más de mil semillas en total en cada botella.

Cada 20 años, los investigadores de la Universidad desentierran una de estas botellas enterradas, una tarea a la que todavía le quedan varias décadas hasta que pueda darse por finalizada, estiman, en el año 2100. El objetivo de este estudio es saber cuánto tiempo tarde en desaparecer una mala hierba.

Para ello, Beal guardó estas semillas con arena, eliminando el agua y el aire de la ecuación. Una vez se coge la botella correspondiente, se intentan germinar cada una de las semillas para ver cuántas se mantienen con vida.

El 21 de abril fue abierta la -de momento- última botella. Para mantener en secreto el lugar en el que estas botellas están escondidas, la tarea se lleva a cabo en mitad de la noche, una tarea complicada que a veces se demora debido a la poca visibilidad.

En las primeras botellas que se extrajeron, florecieron varias especies de las semillas guardadas, algo que se ha ido desvaneciendo a medida que ha pasado el tiempo. Ahora, solo florece el Verbascum blattaria. Casi la mitad de las semillas guardadas de esta especie lograron florecer en el año 2000 pese a estar más de un siglo bajo tierra.

La investigación no acaba si una semilla no logra brotar, ya que se estudia su ADN y ARN para saber si realmente está muerta o si está tan dañada que no puede germinar.