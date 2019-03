El currículum online, fundamental para encontrar trabajo: "Lo primero es estar, si no estás no te pueden encontrar"

A Álvaro le han contactado hasta 15 empresas a través de Linkedin a lo largo de su trayectoria profesional. Las redes sociales le han permitido encontrar trabajo."Lo primero es estar, si no estás no te pueden encontrar, son plataformas de comunicación que te permiten construir tu marca personal profesional de una manera muy atractiva", explica Álvaro Pérez, supervisor de cuentas 'Neo Labels'.

El currículum en papel ya es historia. Los perfiles profesionales por Internet y también los personales, como Facebook, pueden influir en una empresa a la hora de contratar."Debemos de ser todos muy conscientes de que tu vida personal y profesional no están divididas con las nuevas redes sociales", detalla Patricia de 'Neo Labels'.

Fernando es un 'Head Hunter'. Ayuda a las empresas en los procesos de selección de candidatos, y lo tiene claro, si no estás en Internet "probablemente a mí no me intereses, el perfil debe de estar puntualmente actualizado, pero, además, tiene que tener actividad, no va solo", declara Fernando Galante, director de 'Padula & Partners'.

Esta aplicación de móvil permite buscar trabajo con un solo click. Está dirigido al sector servicios. "La intención es que la empresa cuando vea el perfil profesional de este candidato lo pueda ver sin que ocupe más que el tamaño de la pantalla de su móvil", recalca José Rosario, jefe de ventas España de 'Job Today'.

La forma de acceder al mercado laboral se ha transformado. "Un 97% de los candidatos busca ofertas online y un 42% ya reconocen que solo lo hacen online", reconoce Carlos Crespo, consultor de 'People Matters'. Si todavía son de los que utilizan el papel, intenten actualizarse cuanto antes.