El número PIN es un código de al menos cuatro dígitos que te permite activar el móvil y protegerlo. Sin este código es imposible acceder a la tarjeta SIM, la cual contiene toda la información del teléfono. Es muy importante elegir un PIN que te sea familiar y del que te acuerdes cada vez que apagues el teléfono o se te acabe la batería por completo y tengas que volver a encenderlo.

Y una vez que recuerdas ese PIN, porque llevas años usando el mismo móvil, llega un día y en un momento de descuido pierdes el teléfono. Para muchos esto supone un quebradero de cabeza, dado que al comprar una nueva tarjeta SIM se obtiene un nuevo número de PIN y no siempre es fácil recordar un código de seguridad nuevo. No obstante, siempre puedes cambiarlo por el anterior, es decir, por el que te sabes de toda la vida.

Cambiar el PIN de tu tarjeta para poner el antiguo —o, si no lo has perdido, también sirve para modificarlo por uno nuevo— es bastante sencillo, si sigues estos pasos. No hace falta contactar con el departamento de atención al cliente de la compañía ni acudir a ninguna tienda. Esto puede resolverse desde los ajustes del propio teléfono móvil.

El primer paso es tener la tarjeta SIM insertada en la ranura del teléfono móvil.

Después tienes que meterte los ajustes del móvil y buscar el apartado de "Seguridad y privacidad"

Dentro del anterior apartado busca la opción "Ajustes adicionales"

Una vez que estés en los ajustes adicionales pincha en "Cifrado y credenciales"

En ese apartado encontrarás la sección "Configurar bloqueo de SIM", en este apartado vas a encontrar lo que estabas buscando: "Cambiar pin de tarjeta SIM"

Una vez hayas llegado hasta este último paso lo que tendrás que hacer es introducir el PIN actual (el que no te gusta) y meter el PIN que te sabes de toda la vida. Lo guardas y listo, ya tienes el pin que te sabes.

Hay que tener en cuenta que el proceso cambia en algunos móviles, por eso, aquí tienes otros sencillos pasos, sobre todo si tu móvil cuenta con doble tarjeta SIM.

Abre los Ajustes del teléfono

Selecciona la pestaña "Contraseñas y seguridad"

Dentro de la anterior pestaña, presiona "Privacidad"

Selecciona una tarjeta SIM (doble SIM)

Pincha en "Cambiar PIN de la tarjeta SIM"

Mete el PIN actual y presiona Aceptar.

Después teclea el Nuevo PIN y presiona Aceptar.