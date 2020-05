Una investigación realizada por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos y que ha sido publicado en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences' ha alertado del riesgo que existe de que personas asintómaticas contagien el coronavirus mientras mantienen una conversación en espacios cerrados.

Según este estudio, en el que se han realizado observaciones con el uso de luz láser altamente sensible, un minuto de conversación genera 1.000 gotas cargadas de COVID-19, que serían capaces de permanecer de ocho a 14 minutos suspendidas en el aire en espacios cerrados.

Los científicos que participaron en esta investigación detectaron que las personas producen de 1.000 a 10.000 gotas por segundo mientras hablan, de las cuales, las más pequeñas, pueden permanecer suspendidas en el aire al menos 30 segundos. Sin embargo, los expertos probaron que el uso de mascarillas impedía la liberación de dichas partículas y proteger a la persona que la lleva frente al coronavirus.

"Las observaciones que hemos realizado confirman que hay una probabilidad sustancial de que una conversación normal cause la transmisión aérea del virus en ambientes cerrados", concluye el estudio.