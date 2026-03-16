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inquietante confesión

El CEO de Palantir advierte sobre la IA: sustituirá a trabajadoras con estudios superiores y votantes demócratas por hombres sin estudios

¿Por qué es importante? Alex Karp, CEO de la empresa puntera en inteligencia artificial que colabora militarmente con Trump, asegura que la única manera de colarle esto a la sociedad es a través de una amenaza exterior.

El CEO de la compañía Palantir, Alex Karp.
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¿Va a sustituir la inteligencia artificial a mujeres altamente cualificadas? Las más perjudicadas serían, además, las votantes demócratas. Atención a la inquietante confesión del CEO de Palantir, la empresa puntera en inteligencia artificial que, además, está colaborando militarmente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Conocen la evolución vertiginosa de la inteligencia artificial de primera mano, ellos han colaborado para su desarrollo y ahora ven sus grandes riesgos. La empresa Palantir, clave para el Pentágono, ha querido advertir de la sustitución masiva de trabajadores a la que puede llevarnos la IA. "Los de estudios superiores, a menudo mujeres, que votan mayoritariamente por el Partido Demócrata (sustituidos) por militares y trabajadores poco cualificados", ha alertado el CEO de la compañía, Alex Karp.

Un cambio especialmente ventajoso para los votantes 'trumpistas', mayoritariamente hombres sin estudios. El máximo responsable de esta tecnológica, ahora volcada con la guerra, también asegura que la única manera de colarle esto a la sociedad es a través de una amenaza exterior.

"En el tema militar, estas tecnologías son peligrosas para la sociedad. La única justificación sería que, si no lo hacemos nosotros, nuestros adversarios lo harán", ha explicado Karp. Así justificarían implementar esos usos de la inteligencia artificial a toda costa y despedir a trabajadores formados.

Aunque avisa, estamos a tiempo de hacerlo bien: "Para que funcione, hay que llegar a un acuerdo sobre qué haremos con la IA". Un acuerdo que, con Trump a los mandos, no parece estar cerca.

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