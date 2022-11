A lo largo del año 2022 ya hemos vivido varias 'superlunas', como la de Fresa o la del Esturión, y a falta de dos meses para que finalice el año, aún nos quedan cosas que poder ver en el cielo. Una de ellas es, sin lugar a dudas, el eclipse lunar de este martes, 8 de noviembre, un fenómeno que no se volverá a repetir hasta mediados de marzo de 2025. Lo cierto es que en España no será visible —aunque sí se puede seguir el eclipse lunar total en directo 'online'—, pero al tratarse de un espectáculo cósmico que no se repetirá hasta dentro de tres años conviene no solo entenderlo sino también tratar de verlo aunque sea en 'streaming'.

Sin embargo, no es el único evento astronómico del mes. A principios de noviembre tuvieron lugar las Táuridas del Sur, una lluvia de estrellas que presenta unos cinco meteoros por hora y que permite ver en el cielo bolas de fuego sobrevolando. Esto se debe a que, tal y como señala la NASA, se trata de meteoros de más de un metro de diámetro y con un brillo "excepcional". A mediados del mes se puede disfrutar de una 'segunda tanda' de Táuridas, las del Norte, cuyo pico máximo de actividad tiene lugar las noches del 11 y del 12 de noviembre, después del anochecer.

En laSexta hemos elaborado este calendario astronómico con todos estos eventos, además de las diferentes fases de la luna durante el mes de noviembre de 2022. Precisamente el eclipse lunar total del 8 de noviembre coincide con la fase de luna llena, mientras que las Táuridas del Norte tienen lugar en una noche con una luna 88% visible —en muchos casos, el 'brillo' de la luna dificulta ver otros acontecimientos en el cielo de noche—. La luna nueva de noviembre tiene lugar el 23 de noviembre, mientras que el mes cerrará con la luna en cuarto creciente.

La luna llena de noviembre es conocida también como 'luna del castor', no obstante, debido al eclipse lunar de este 8 de noviembre —se alinean la luna, el Sol y la Tierra, proyectando la sombra de nuestro planeta sobre la luna— el satélite se tonará de un color tirando a rojo. Es por eso que la de este martes también se conoce como 'luna de sangre': este tipo de nomenclatura solo se da en estos casos concretos, en los que tiene lugar un eclipse lunar en el que el satélite se oscurece pero, desde la Tierra, pasa de ser de tonos crudos y blancos a rojos anaranjados.