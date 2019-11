En la era de las redes sociales, los grupos de WhatsApp son ya parte ineludible de nuestra comunicación diaria con amigos, familiares e incluso compañeros de trabajo. Aunque tienen innegables ventajas, por ejemplo a la hora de organizar cenas, viajes o comprar regalos conjuntos, no es infrecuente encontrarse metido en un chat de grupo en el que no queremos estar pero no nos atrevemos a salir por compromiso.

Para evitar esta situación, WhatsApp ha desarrollado una nueva función que permite seleccionar de antemano quién nos puede añadir a un chat de grupo. Así, a partir de ahora será posible evitar que nos metan en un grupo sobre un evento al que no podremos (o no queremos) asistir, un chat en el que seremos bombardeados a memes o el terror de muchos padres: el chat de grupo del colegio o la guardería.

Para habilitar esta opción, el primer paso es ir a 'Configuración' o 'Ajustes' en el menú de nuestra aplicación. Una vez allí, seleccionaremos la opción 'Cuenta' y, dentro de esta, 'Grupos'. Aquí, WhatsApp nos ofrece tres opciones entre las que elegir para decidir quién nos puede meter en un chat conjunto: "Todos", "Mis contactos" o "Mis contactos, excepto".

La primera opción permite que cualquier persona, incluso aunque no tengamos guardado su número, nos pueda añadir a un chat de grupo sin aprobación previa. La opción "Mis contactos", en cambio, solo permite hacerlo a los usuarios que tengamos guardados.

Finalmente, "Mis contactos excepto" permite seleccionar de entre nuestros contactos a aquellos que no queremos que nos puedan agregar a grupos. Tras seleccionar esta opción, podremos buscar o seleccionar cuáles queremos excluir.

Aunque originalmente esta función incluía la opción "Nadie", WhatsApp la ha cambiado por "Mis contactos, excepto", que permite elegir entre excluir a contactos específicos o, directamente, "seleccionar todos".

Una vez hecho esto, a los administradores que no puedan añadirnos a un grupo se les dará la opción de enviarnos una invitación por medio de un chat privado para que sea el usuario quien decida si unirse. El plazo para aceptarla antes de que venza es de tres días.

Esta nueva función está disponible en la versión más reciente de WhatsApp para Android, iPhone y KaiOS, aunque los ajustes de privacidad de grupo no están disponibles en WhatsApp Web ni en la versión Desktop de la aplicación.