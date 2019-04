Así es la galaxia gigante alrededor del primer agujero negro fotografiado

La imagen del agujero negro de EHT (Event Horizon Telescope )se basó en la luz de longitudes de onda de radio y mostró la sombra del agujero negro (con una masa de 6.500 millones de soles) contra el telón de fondo de material de alta energía a su alrededor.

Ubicada a unos 55 millones de años luz de la Tierra, M87 ha sido objeto de estudio astronómico durante más de 100 años y ha sido fotografiada por muchos observatorios de la NASA, incluido el Telescopio Espacial Hubble, el Observatorio de Rayos X Chandra y NuSTAR.

En 1918, el astrónomo Heber Curtis notó por primera vez que "un curioso rayo recto" se extendía desde el centro de la galaxia. Este chorro brillante de material de alta energía, producido por un disco de material que gira rápidamente alrededor del agujero negro, es visible en múltiples longitudes de onda de la luz, desde las ondas de radio hasta los rayos X.

Cuando las partículas en el chorro impactan el medio interestelar (el material disperso que llena el espacio entre las estrellas en M87), crean una onda de choque que irradia en infrarrojo y longitudes de onda de radio de la luz pero no la luz visible. En la imagen de Spitzer, la onda de choque es más prominente que el propio chorro.

El chorro más brillante, ubicado a la derecha del centro de la galaxia, está viajando casi directamente hacia la Tierra. Su brillo se amplifica debido a su alta velocidad en nuestra dirección, pero más aún debido a lo que los científicos llaman "efectos relativistas", que surgen porque el material del chorro está viajando a cerca de la velocidad de la luz.

La trayectoria del chorro está ligeramente alejada de nuestra línea de visión con respecto a la galaxia, por lo que todavía podemos ver algo de la longitud del chorro. La onda de choque comienza alrededor del punto donde el chorro parece curvarse hacia abajo, resaltando las regiones donde las partículas en movimiento rápido chocan con el gas en la galaxia y disminuyen la velocidad.

El segundo chorro, por el contrario, se está alejando tan rápidamente de nosotros que los efectos relativistas lo hacen invisible en todas las longitudes de onda. Pero la onda de choque que crea en el medio interestelar todavía se puede ver aquí.

Ubicada en el lado izquierdo del centro de la galaxia, la onda de choque parece una letra 'C' invertida. Si bien no es visible en las imágenes ópticas, el lóbulo también se puede ver en las ondas de radio, como en esta imagen del Very Large Array del Observatorio Nacional de Radioastronomía.

Al combinar observaciones del infrarrojo, ondas de radio, luz visible, rayos X y rayos gamma extremadamente energéticos, los científicos pueden estudiar la física de estos poderosos chorros. Los científicos aún se esfuerzan por lograr una sólida comprensión teórica de cómo el gas que se extrae en los agujeros negros crea chorros de salida.

La luz infrarroja en longitudes de onda de 3,6 y 4,5 micrones se representa en azul y verde, mostrando la distribución de las estrellas, mientras que las características de polvo que brillan intensamente a 8,0 micrones se muestran en rojo. La imagen fue tomada durante la misión inicial "fría" de Spitzer.