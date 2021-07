A unos les gusta bañarse en la playa, a otros dar paseos por la montaña, algunos prefieren unos días de descanso, mientras que otros aprovechan las vacaciones para hacer deportes de aventuras... lo cierto es que cada persona tiene en mente unas vacaciones, pero puede que todas tengan algo en común: desconectar de la rutina.

Hacer un descanso de los horarios de nuestro día a día, de las conversaciones, del trabajo y, por qué no reconocerlo, en muchos casos también de la gente. Con el objetivo de dejar las conversaciones virtuales a un lado nace esta nueva función de WhatsApp, que permite archivar todos aquellos chats que quieras perder de vista por un tiempo.

La compañía tecnológica explica en su cuenta de Twitter que con esta función podrás archivar los chats de WhatsApp que selecciones y que estos permanecerán ocultos y silenciados hasta que quieras volver a verlos. Además, el servicio de mensajería añade que, de esta forma, podrás priorizar los mensajes importantes y ocultar las conversaciones privadas.

Archive on WhatsApp lets you organize your private messages and prioritize important conversations. Your Archived chats will now remain archived and muted but you can always change them back! pic.twitter.com/QbAY6iu81p