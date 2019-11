Este lunes de madrugada varios atacantes han lanzado un virus que está afectado a diferentes empresas españolas, como Everis o Cadena Ser.

Este tipo de virus, que se conoce como 'Ransomware', se comporta como un virus cualquiera. Se replica y afecta a todos lo ordenadores que trabajan en red. Por tanto, todos los datos que se comparten en el mismo sistema corren un riesgo.

Este tipo de software malicioso no solo destruye archivos, sino que además los encripta y antes de borrarlos lo que hace es pedir un rescate en bitcoins para descifrarlos.

Stella Luna de María, CEO Pentaquark Consulting, ha explicado que se trata de "una moneda virtual que tú pagas de manera anónima, no sabes a quién estás pagando, no sabes quién recibe el dinero y es una forma de no dejar rastro del delito". En este caso, las cuantías oscilan entre los 300 y 600 dólares en esta criptomoneda.

La Cadena Ser ha tenido que desconectar todos los ordenadores y, sobre todo, se ha visto interrumpida su programación local. Mientras que la consultora tecnológica Everis ha mandado a todos sus trabajadores a casa para evitar que encendieran los ordenadores y se propagara el virus.

Según la Agencia Nacional de Seguridad, los atacantes sí ponen el foco en compañías determinadas. Y se trata de ataques muy potentes. Según Stella Luna, "si lo envías a dos o tres millones de personas, el 10% llega a picar y empieza a propagarse".