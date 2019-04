Seis vídeos y noticias de última hora para estar al día este domingo 3 de marzo

Manifestación en apoyo al mundo rural y la caza respaldada por todos los partidos bajo el lema 'Basta ya de abusos'

El campo se traslada al asfalto de Madrid. Agricultores y ganaderos se manifiestan en defensa del mundo rural, contra la prohibición cautelar de la caza en Castilla y León y por la revitalización de los pueblos.

En la cabecera de la marcha, PP, Vox y Ciudadanos. Pablo Casado ha acudido al inicio para apoyarles: "Esto es una amenaza a la economía nacional y la libertad de los españoles para decidir que es lo que quieren hacer con pleno respeto a los animales y la fauna".

PSOE y Podemos respaldan la huelga del 8M, mientras que el PP asegura no la secundará. Pedro Sánchez explica así el por qué "hoy más que nunca es tiempo de mujeres": "Es tiempo de mujeres frente a quienes niegan las necesidades de políticas activas para su seguridad".

Para el PP, la mejor forma de reivindicación es trabajar el 8M. "No soy partidario de huelgas que paralizan el país. Creo en trabajar para conseguir la equiparación salarial", dice Juanma Moreno, presiente de la Junta de Andalucía.

Dos muertos en un incendio en un edificio de 11 plantas en Barcelona

Dos personas han muerto en el incendio ocurrido en un edificio de 11 plantas de la avenida Xile de Barcelona, según han confirmado los Bomberos. En un principio se había informado de que ambas personas habían resultado heridas graves pero, finalmente, han muerto.

El pregón del 'pirata' Sabina en el Carnaval de Cádiz: "Sin leyes ni parlamentos, ni manadas de violentos machirulos"

El cantante Joaquín Sabina ha vivido disfrazado de pirata, su sueño "más loco", ser pregonero del Carnaval de Cádiz.

Para vivir este "sueño" Joaquín Sabina se ha sabido acompañar en el escenario por una larga lista de artistas, desde Rozalen, a Jorge Drexler, Almudena Grandes, Benjamín Prado o Vanessa Martín.

Polémica defensa de Miguel Bosé a las pseudociencias: "Pedro Sánchez no sólo se ha vendido al independentismo, también al lobby farmacéutico"

Miguel Bosé ha calentado las redes sociales con un polémico tuit sobre las pseudociencias. En él, subía el vídeo del spot del Ministerio de Sanidad en el que alerta sobre la falta de eficacia de estas 'terapias' acompañado con un duro comentario contra el presidente Pedro Sánchez.

"Pedro Sánchez, ¿por qué no propones una ley para cerrar los bares de tapas? Es que dañan mucho a los restaurantes. No sólo te has vendido al independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. ¿Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?", apunta el cantante en su cuenta personal de Twitter. La polémica no se ha hecho esperar.

La contundente reflexión del chef José Andrés sobre Vox y su política antiinmigración

El chef José Andrés ha cuestionado en laSexta Noche el discurso antiinmigración de Vox asegurando que "es fácil olvidar que el crecimiento que ha vivido España en los últimos años en parte ha sido gracias a la inmigración".

Además, José Andrés ha recordado que "muchos españoles en momentos duros tuvieron que emigrar a otros lugares donde fueron recibidos y tuvieron la oportunidad en un mundo mejor". En este sentido, ha defendido la necesidad de "políticas de inclusión".