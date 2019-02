| Puedes ver las noticias más importantes del lunes 25 de febrero al pinchar en el enlace |

La campaña electoral de los partidos está en marcha y el Partido Popular ha publicado un vídeo electoral en el que carga contra Pedro Sánchez. En el vídeo y lo muestra bailando al "ritmo de la noche" junto a Pablo Iglesias, Nicolás Maduro y Quim Torra y en el que pide no dividir el voto de centro-derecha: "Si el 28-A el voto de centroderecha se divide, seguirán bailando ellos".

Tres años y tres meses de prisión es lo que ha solicitado la Fiscalía para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un delito de falsedad en un documento oficial de su máster, según informan fuentes fiscales. Lo hemos contado en Al Rojo Vivo.

Comienza la tercera semana del juicio del 'procés' y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha sido el primer acusado en declarar. Cuixart ha querido dejar claro que es un "activista social" y un "preso político, no un político preso", que no ha participado en la vida política, y por lo tanto, ha justificado no saber "en profundidad de las leyes" ni el ámbito parlamentario de Cataluña. Puedes seguir aquí en directo el juicio del "procés". Además, el vicepresidente de dicha organización, Marcel Mauri, ha dicho en Al Rojo Vivo que también cree que estamos ante un "juicio político".

Celia Villalobos ha respondido, en una entrevista en 'El País', a las polémicas declaraciones de Pablo Casado en las que afirmaba que "es bueno que las mujeres embarazadas sepan lo que llevan dentro". La política popular ha asegurado que las mujeres "somos muy conscientes de lo que significa un embarazo y de lo que significa también tener que abortar. No necesitamos que un hombre venga a contárnoslo". Puedes volver a ver las palabras de Casado que pronunció el domingo y sobre las que le siguen lloviendo críticas.

Borrell vuelve al escenario europeo tras su paso por el Gobierno de Sánchez. El ministro de Asuntos Exteriores encabezará la lista del PSOE al Parlamento Europeo en las elecciones del próximo 26 mayo. El PSOE abrió hace una semana su proceso de elaboración de listas y las aprobará definitivamente en un Comité Federal el 17 de marzo.

Esta puede ser la clave que marque la sentencia del caso del niño Julen, que murió al caer por un pozo de más de 100 metros en Totalán, Málaga. El dueño de la finca, David Serrano, había asegurado en varias declaraciones públicas y ante la Guardia Civil que el pozo estaba tapado por dos bloques de hormigón, pero la inspección ocular de la Guardia Civil al llegar al lugar apunta a que no había rastro de esos bloques.