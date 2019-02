Celia Villalobos votó años atrás en contra de cuestiones como el aborto o el matrimonio gay cuando era diputada del Partido Popular a sabiendas de que iba a ser sancionada por ello. "Me han intentado echar a la cuneta muchas veces los que no pensaban como yo, gente del Opus... pero he resistido", declara en una entrevista concedida a El País.

El líder del PP, Pablo Casado, ha sido objetivo de las críticas tras una afirmación sobre el aborto en una entrevista en 'El Español'. El popular ha asegurado que cree que "es bueno que las mujeres embarazadas sepan lo que llevan dentro, una vida autónoma", tras ser preguntado sobre su posición acerca de la interrupción del embarazo.

Al ser preguntada por esta afirmación, Villalobos recuerda que "no es el primer presidente del PP que dice esas cosas". "Las mujeres somos muy conscientes de lo que significa un embarazo y de lo que significa también tener que abortar. No necesitamos que un hombre venga a contárnoslo", afirma en la entrevista.

En su opinión, "la ley de 1985 es mucho más permisiva que la de plazos, siempre tienes un médico amigo que certifica lo que sea. Me parece mucho más garantista la ley actual". Y concluye afirmando que en el PP se han conseguido "frenar muchas acciones", como por ejemplo "a Alberto Ruiz Gallardón".

Celia Villalobos anunció hace una semana que deja la política afirmando que le gustaría haber terminado su carrera "con un acuerdo en el Pacto de Toledo".

Por su parte, desde el PSOE también criticaron con dureza a Pablo Casado por sus polémicas declaraciones. En rueda de prensa desde la sede del partido en Ferraz, el secretario de Organización del partido, José Luis Abalos, ha advertido de que las mujeres no necesitan que el "consejero espiritual" Casado les diga qué pueden y qué no pueden hacer.

