El Supremo ha respondido en un escrito a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, sobre la suspensión de los políticos presos a la Cámara Baja. El Tribunal dice que no remitirá ningún informe a Batet porque es "inviable" y devuelve la decisión al Congreso. Por su parte el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha amenazado con pedir la reprobación de Batet por prevaricación si no suspende a los diputados presos, como te mostramos en el vídeo anterior.

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, que ha pasado hoy por el plató de Al Rojo Vivo, piensa que "Vox no va a entrar en la Asamblea de Madrid". En este vídeo carga contra el partido de extrema derecha y asegura que "van de mentira en mentira hasta las urnas". Ayuso también ha criticado la supuesta manipulación que se ejerce sobre ella, en concreto por unas declaraciones recientes que no habían sentado nada bien la Comunidad Valenciana.

La número tres de la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Silvia Saavedra, fue la gran protagonista del debate electoral celebrado anoche en la televisión pública madrileña, al que acudió en sustitución de Begoña Villacís, ingresada por un cólico nefrítico tras dar a luz a su hija. Sus intervenciones en el debate de 'Telemadrid' han sido de lo más comentado en las redes sociales, como el momento en el que sacó una imagen (torcida) de Lenin. Te mostramos en vídeo algunos de los momentos más comentados.

Oriol Pujol, exdiputado de CiU en el Parlament e hijo del expresident Jordi Pujol, tendrá que volver a prisión. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 de Barcelona ha estimado un recurso de Fiscalía contra la clasificación de tercer grado que había recibido por parte de instituciones penitenciarias. Es la respuesta al recurso presentado por el Ministerio Publico al ver "trato privilegiado".

Los investigadores del caso Janet Jumillas barajan una nueva hipótesis: la mujer acudió voluntariamente al ático del acusado a reclamar una deuda y después pudo haber una fuerte discusión que acabó con su asesinato, como contamos en el siguiente vídeo. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el cuerpo hallado ayer en un descampado de Prat de Llobregat, Barcelona es el de Janet Jumillas.

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, podría estar preparando el anuncio de su dimisión este viernes, según ha informado el diario británico 'The Times'. May lleva en la cuerda floja desde que el Parlamento británico tumbó por primera vez su acuerdo del Brexit en enero. Desde entonces, sus continuas derrotas parlamentarias han sumido a su gabinete en una grave crisis. May se había comprometido a dimitir una vez que el acuerdo del Brexit recibiera el visto bueno de sus señorías, y tras arrancar a la Unión Europea un último aplazamiento que ha dado a los británicos hasta el 31 de octubre para prepararse para el divorcio, con o sin pacto.