Ayuso carga contra Vox por sus palabras sobre la zoofilia en los colegios: "Es una barbaridad, así no van a entrar en la Asamblea"

Isabel Díaz Ayuso acudió al plató de Al Rojo Vivo a tres días de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Al ser preguntada por si pactaría por Vox, su respuesta fue clara: "Vox no va a entrar en la Asamblea".

En su opinión, Vox va "de polémica en polémica hasta las urnas" y como ejemplo responde a Rocío Monasterio, que dice que en los colegios se habla de "zoofilia". "Es una mentira como una casa", sentencia.

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid piensa que Vox "no conoce la Comunidad de Madrid" y por eso "están siempre en las mismas cosas". "No van a entrar en la Asamblea, y así no me extraña", afirma Ayuso, que no ve creíbles las "barbaridades" de Monasterio.