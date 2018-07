Estas son las seis noticias más importantes de este martes 30 de mayo de 2017

Sorpresa y enfado entre los fiscales: piden el cese de Moix tras conocerse que tiene una sociedad en Panamá

La Unión Progresista de Fiscales ha pedido que se vaya porque dicen, su conducta dista mucho de ser ejemplarizante. La sociedad panameña es dueña de un chalet en la sierra de Madrid y el fiscal jefe Moix la heredó junto a sus tres hermanos hace cinco años.

Rajoy deberá acudir a declarar como testigo de la Gürtel de manera presencial el 26 de julio

Rajoy había solicitado declarar a través de una videoconferencia pero los magistrados han denegado su solicitud alegando que debe ir como ciudadano español y por los cargos que ostentó en el PP.

Zoido nombra 'a dedo' a un promotor inmobiliario como responsable de las obras en todas las cárceles de España

Nuevo nombramiento polémico en el Ministerio de Interior. Juan Ignacio Zoido hace nuevo presidente de la sociedad de infraestructuras y equipamientos a Miguel Contreras, un promotor inmobiliario.

Los taxistas de toda España, en huelga para protestar contra la "competencia desleal" de Uber y Cabify

En Madrid el servicio de taxi no se ha prestado doce horas, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. En Barcelona, el paro dura 24 horas. Los taxistas se manifiestan "frente al desmantelamiento del sector público del taxi".

Trump vuelve a cargar contra Alemania y eleva el tono: les acusa de dañar la economía de EEUU

Vía tweet, no podía ser de otra manera, acusa a Berlín de dañar la economía estadounidense. Nuevo mensaje hostil al que Merkel ha respondido de nuevo con las palabras: Europa debe asumir su propio destino.

"No me reuní; acompañé a las señoras a outlets de zapatos y demás menesteres", la explicación del expresidente de la CAM en el juicio

Al declarar en el juicio por la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el expresidente de la entidad se exculpado de una forma llamativa: "Yo no asistí a esa reunión porque no tengo conocimientos, me dediqué a acompañar a las señoras que vinieron a outlets de zapatos, bolsos y demás menesteres".