"No me reuní; acompañé a las señoras a outlets de zapatos y demás menesteres", la explicación del expresidente de la CAM en el juicio

EXPLICACIÓN EXCULPATORIA DE MODESTO CRESPO

Al declarar en el juicio por la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el expresidente de la entidad se exculpado de una forma llamativa: "Yo no asistí a esa reunión porque no tengo conocimientos, me dediqué a acompañar a las señoras que vinieron a outlets de zapatos, bolsos y demás menesteres".