Rimac aleja las dudas eléctricas y confirma que Bugatti será híbrida

El motor W16 ha realizado su canto del cisne. Bugatti tiene ahora que construir un nuevo futuro, al menos en lo referente al apartado mecánico y es por ello que deberá marcarse los objetivos que quiere alcanzar con sus nuevas mecánicas. Es en este punto donde surge Mate Rimac y su empresa, la cual ya conocemos que en la actualidad es propiedad del fabricante francés junto a Porsche, un movimiento comercial que ya se realizó a mediados de 2021.

Rimac no tiene pensado crear vehículos eléctricos bajo el nombre de Bugatti, pero sí que se optará en este caso por un lanzamiento de nuevos hipercoches que ya no lucirán ese monstruoso motor de 16 cilindros, sino que se espera que cuente con un tren motriz híbrido. La empresa croata ya sabes que no contará con ningún componente compartido entre ambos bloques, por lo que ‘cada una de las bestias’ que surjan siguiendo el legado de la marca gala, será completamente distinta.

El propio Mate Rimac declaró a medios internacionales: “Será un hipercoche híbrido reorganizado. Es completamente nuevo, por lo que no hay una sola pieza transferida de otro automóvil. Todo fue creado desde cero”. Sin embargo, esto no sólo implicará grandes cambios respecto a lo que se ha representado en las filosofías del Bugatti Veyron y del Chiron, sino que también Rimac pretende establecer suficientes puntos de diferenciación con los modelos que se comercialicen bajo su apellido.

Bugatti EB110 | 110% Ltd

Con las proyecciones en constante actualización, los fabricantes están adaptando continuamente su hoja de ruta. En el caso de Porsche ya han declarado que su intención pasa por ejemplo en la electrificación de parte de su gama y de la producción de combustibles sintéticos que se encargará de alimentar a sus propulsores de combustión. En el caso de Bugatti, todo parece apuntar a que seguirá apostando por los “motores de combustión” para su futuro a corto y medio plazo.

La compañía, originalmente fundada por Ettore Bugatti, apenas ha lanzado durante las últimas dos décadas dos modelos base, el Bugatti Veyron y su sucesor, el Chiron, de los cuales han ido estableciéndose distintas versiones entre los que nos podemos encontrar algunos ejemplares tan excitantes como el Super Sport, o los posteriores Bugatti Divo, Bugatti La Voiture Noire, o el Bugatti Bolide que fue creado por y para ser utilizado únicamente en circuitos.