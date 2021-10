Motor V12 y cambio manual para el sucesor del Pagani Huayra

Más información Pagani Huayra R: 850 CV de coche de carreras

El final del Pagani Huayra está más cerca de lo que pensamos, y eso significa que la firma italiana ya está trabajando en su sucesor bajo el proyecto C10. Tras el Zonda y el Huayra, Pagani ya es un fabricante maduro y sabe muy bien qué es lo que piden sus clientes. Así, de cara a su tercer modelo, Pagani ha confirmado los puntos clave que no podrán faltar.

Desde el nacimiento de Pagani, todos sus modelos de calle han estado animados por un propulsor V12 de origen Mercedes-AMG. Si bien en el Zonda este motor fue atmosférico y ya en el Huayra se produjo el salto al V12 doblemente turboalimentado en pos de cumplir con los requerimientos en emisiones, de cara a la nueva generación del superdeportivo de Pagani, el propio Horacio Pagani ha confirmado que se seguirá empleando un propulsor V12 fabricado por AMG.

Eso sí, Horacio Pagani también ha explicado que para el nuevo proyecto C10, no se buscará ofrecer una mejora sensible en cifras de potencia, pues se ha puesto el foco en reducir el peso y aumentar las sensaciones. Así, el nuevo propulsor V12 no añadirá más de 30 o 40 CV extra, si bien conseguirá cumplir con la normativa de emisiones hasta 2026 y ofrecerá mejores prestaciones en aceleración, respuesta, etc.

Pagani Huayra 2020 | Pagani

Y como complemento a esta nueva evolución del V12, Pagani recuperará el cambio manual. Esta idea lleva bastante tiempo sobre la mesa de la marca italiana, y es que son bastantes clientes los que han expresado estar interesados en este tipo de caja de cambios, lo que incluso ha llevado a algunos de ellos a no interesarse por el Huayra ante la imposibilidad de ser adquirido con una transmisión manual.

El sucesor del Huayra será presentado en 2022, si bien aún tendremos que esperar algunos meses para conocer su diseño y sus cifras, pues en estos momentos Pagani está fabricando las últimas unidades del Huayra Roadster y el Huayra R.