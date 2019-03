El McLaren 720S Spider pasa por las manos de MSO y se convierte en una oda a la aerodinámica

Quedaba una última sorpresa de McLaren para el Salón de Ginebra. Además del 600LT preparado por MSO, el fabricante con sede en Woking han llevado una segunda unidad customizada por el departamento de Operaciones Especiales utilizando en este caso la base de su otro Spider, el 720S. La intención por parte de la firma británica no deja de ser la de mostrar todas las posibilidades de personalización que tienen sus modelos a través del MSO.

McLaren 720S Spider | Agencias

La cita helvética ha visto de esta forma debutar este McLaren 720S Spider By MSO, cuyas principales características se centrar en un diseño muy sutil que sirve para resaltar no solo las líneas de su carrocería, sino también sus formas ocultas y el impresionante trabajo aerodinámico realizado. Nada demasiado estridente y sí unos pequeños detalles en tres colores distintos que se combinan con gran armonía: el Cerulean Blue, Burton Blue (con el que se presentó el McLaren 720S GT3) y el Abyss Black. El objetivo ha sido el de desarrollar el particular efecto “Coriolis” con el que se bautizó a este tipo de combinación de colores cuando debutó hace dos años en el McLaren 720S Velocity preparado también por el McLaren Special Operations.

McLaren 720S Spider | Agencias

En total fueron más de 260 horas de trabajo las empleadas por el equipo para conseguir un acabado perfecto pintura que pretende mostrarnos a golpe de vista, el recorrido que realiza el flujo de aire cuando acaricia las suaves formas del McLaren 720S Spider. Una especie de “mapa de calor” aerodinámico que recubre precisamente elementos como el splitter delantero, las tomas de aire delanteras, los paneles laterales, la puerta inferior, las carcasas de los retrovisores, el parachoques trasero y la parte inferior del alerón trasero activo.

McLaren 720S Spider | Agencias

Las llantas de 10 radios también reciben un acabado Abyss Black Gloss, mientras que para las pinzas de freno se opta por el Burton Blue y la cubierta de motor en fibra de carbono vista brillante. Para el tapizado se ha optado por el cuero y la Alcántara en color Burton Blue, con un habitáculo que está plagado de detalles en carbono, incluidos los respaldos de los asientos. En cuanto a las prestaciones, el bloque V8 biturbo de 4.0 litros es capaz de entregar más de 720 CV de potencia, permitiéndole completar el 0 a 100 km/h en apenas tres segundos, mientras que la velocidad máxima se establece en unos nada despreciables 340 km/h.